Собянин призвал не заниматься самолечением при коронавирусе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом, отметив, что 2/3 смертей связаны с самолечением.
"Самолечением заниматься не надо. Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня - люди, которые занимались самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.