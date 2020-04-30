Среди российских военных подтвердили 1068 случаев заражения коронавирусом

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 342 человек, в изоляторах по месту службы – 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 466 человек, выздоровело – 109 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.