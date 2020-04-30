Среди российских военных подтвердили 1068 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1068, выздоровело 109 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 342 человек, в изоляторах по месту службы – 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 466 человек, выздоровело – 109 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 11 человек, остальные – без симптомов заболевания.
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