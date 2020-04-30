Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает, что никто не может огородиться от болезни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего хорошего в этом абсолютно нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24" после сообщения Мишустина о том, что его тест на коронавирус положительный.
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом. Он отметил, что болезнь премьера - "сигнал всем нам".
Ранее российский премьер сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заразился коронавирусом. Он попросил назначить на должность исполняющего обязанности председателя правительства Андрея Белоусова. Позднее глава государства подписал соответствующий указ.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Как сообщили в ВОЗ, им заражены более трех миллионах человек, из которых около 208 тысяч скончались и порядка миллиона излечились.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных: COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились, более тысячи пациентов спасти не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.