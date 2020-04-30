Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

"Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего хорошего в этом абсолютно нет", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24" после сообщения Мишустина о том, что его тест на коронавирус положительный.