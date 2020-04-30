В Ростовской области произошло возгорание камыша

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Камыш и сухая растительность загорелись в Азовском районе Ростовской области на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 17.59 мск в ЦУКС ГУМЧС России по Ростовской области поступило сообщение, что в Азовском районе в районе хутора Городище происходит горение сухой растительности, камыша", - сказал он.
Угрозы населенному пункту нет. "Горение происходит отдельными очагами вдоль канала, ориентировочно на площади одна тысяча квадратных метров", - отметил представитель ведомства.
Тушение осложняется из-за труднодоступной местности. К ликвидации пожара привлечены 15 единиц техники и почти 50 человек.