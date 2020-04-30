Заразившийся коронавирусом Мишустин попросил россиян оставаться дома

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин , который сегодня сообщил, что у него диагностирован коронавирус, попросил россиян оставаться дома.

"Я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - сказал Мишустин, его слова транслировались на канале "Россия 24"

Он выразил уверенность в том, что коронавирусную инфекцию удастся победить.

"Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги", - добавил Мишустин.

Он уточнил, что от дисциплины каждого зависит дата, когда страна вернётся к полноценной жизни.

"Берегите себя и своих близких", - попросил Мишустин.