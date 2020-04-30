Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило миллион

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 1 миллиона человек в мире вылечились от нового типа коронавирусной инфекции, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 1 004 483 человека. Число летальных исходов составляет 229 447, общее число заразившихся - 3 231 701.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.