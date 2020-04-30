В Мурманской области продлили режим самоизоляции

МУРМАНСК, 30 апр – РИА Новости. Власти Власти Мурманской области продлили режим повышенной готовности, который предусматривает обязательную самоизоляцию, до 11 мая, сообщил оперштаб региона.

"Оперативный штаб сообщает о продлении режима повышенной готовности на территории Мурманской области до 11 мая включительно. Обязательное соблюдение правил самоизоляции сохраняется", - говорится в сообщении.

Ранее выданные справки от работодателя, разрешающие жителям в период самоизоляции покидать дом и ходить на работу, автоматически продляются с 30 апреля до 11 мая включительно.

Люди, занятые на беспрерывном производстве, госслужбе и других предприятиях, которые не остановили деятельность из-за коронавируса , могут продолжить пользоваться ранее оформленным пропуском (справкой) с работы, заполненным работодателем в установленной форме.

В Мурманской области выявлены 1227 случаев коронавируса, 1002 из них – в вахтовом поселке в Белокаменке.