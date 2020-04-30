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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T19:53
https://ria.ru/20200430/1570836319.html
В Италии от коронавируса за сутки излечились 4693 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570099264_0:73:3076:1803_1036x0_80_0_0_e8aceb7e891e9af949ff830f27d3a7f3.jpg
РИА Новости

В Италии от коронавируса за сутки излечились 4693 человека

19:54 30.04.2020
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© REUTERS / Massimo PincaМашина скорой помощи в Италии
Машина скорой помощи в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
Машина скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 30 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 4693 жителей Италии, их число достигло 75 945, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
"Это рекордный прирост c начала чрезвычайной ситуации", - заявил Боррелли.
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Также значительно снизилось число зараженных на данный момент – на 3106 человек до 101 551.
По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, за сутки возросло на 1872 до 205 463 с начала эпидемии. Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 285 человек, жертвы достигли 27 967. В среду рост жертв составил 323 случая.
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Боррелли подчеркнул, что служба гражданской обороны больше не будет проводить брифинги, которые с конца февраля собирались в ежедневном режиме, а с середины апреля проходили дважды в неделю.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИталияВ мире
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