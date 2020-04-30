Собянин рассказал, почему не сокращают количество поездов в метро

"Наверное, это одна из наиболее эффективных мер, что мы не снижаем интенсивность движения поездов. Казалось бы, у на идет пандемия, распространение инфекции, давайте мы уменьшим количество поездов. Наоборот, я считаю, что их нужно держать максимальное количество. Чем больше поездов, тем больше разряженность людей в этих поездах. Представьте, поезд будет ходить один раз в 10 минут, за это время пассажиры соберутся на платформе, а потом зайдут в тесный вагон. Конечно, будет больше контактов", - сообщил Собянин.