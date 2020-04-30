Росгвардия увеличит число патрулей в ЦФО на майских праздниках

"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в ЦФО", - рассказали агентству в ведомстве.

Чаще всего правоохранителей можно будет встретить в лесопарковых зонах, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер.