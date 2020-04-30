Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T19:48
https://ria.ru/20200430/1570835971.html
Росгвардия увеличит число патрулей в ЦФО на майских праздниках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570239184_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_32fcfc5997150e364c49c5641d57b7bf.jpg
РИА Новости

Росгвардия увеличит число патрулей в ЦФО на майских праздниках

18:48 30.04.2020 (обновлено: 19:48 30.04.2020)
152
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве
Сотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Росгвардия увеличит количество патрулей для профилактической работы с гражданами на майских праздниках в ЦФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в ЦФО", - рассказали агентству в ведомстве.
Особенное внимание уделят столичному региону.
Также, по словам ведомства, увеличивается количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу вместе с сотрудниками полиции.
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
30 апреля, 15:35Распространение нового коронавируса
Московские врачи призвали горожан на майские праздники остаться дома
Чаще всего правоохранителей можно будет встретить в лесопарковых зонах, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
500140
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыОМОН РоссииОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
Лента новостейМолния