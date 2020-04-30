Росгвардия увеличит число патрулей в ЦФО на майских праздниках

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Росгвардия увеличит количество патрулей для профилактической работы с гражданами на майских праздниках в ЦФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в ЦФО", - рассказали агентству в ведомстве.
Особенное внимание уделят столичному региону.
Также, по словам ведомства, увеличивается количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу вместе с сотрудниками полиции.
Чаще всего правоохранителей можно будет встретить в лесопарковых зонах, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер.
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