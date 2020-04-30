Мишустин заразился коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом.
"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".
При этом Мишустин заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а он будет оставаться с коллегами и президентом на телефонной и видеосвязи.
Премьер предложил президенту назначить и. о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин согласился, а впоследствии пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства подписал соответствующий указ.
Мишустин также обратился к гражданам страны и попросил их в преддверии майских праздников максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.
Он выразил уверенность в том, что коронавирус удастся победить.
Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему, как только премьер приедет в больницу.
По ситуации на 30 апреля число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в который также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова.
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