Воробьев рассказал об экстремальной госпитализации в Подмосковье

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области на прошлой неделе происходила экстремальная госпитализация, каждый день был прирост на 600 человек.
"У нас на прошлой неделе была экстремально высокая госпитализация. Представляете, за сутки кареты скорой помощи должны были госпитализировать порядка 780-800 человек, а выписывалось только максимум 200. То есть каждый день плюс 600 человек шел прирост на койки", - сказал он в эфире телеканала "360".
Он отметил, что в Подмосковье нет проблем с машинами "скорой", но выбывают водители и фельдшеры, так как они заболевают, как бы ни старались себя обезопасить.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.