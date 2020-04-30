Собянин призвал москвичей оставаться дома

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей оставаться дома, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.
"Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Но пока этого не происходит, надо набраться мужества, терпения, это очень важно - и в первую очередь для вас, для вашего здоровья", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.