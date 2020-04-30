В Москве в больницах находятся 17 тысяч зараженных коронавирусом

"Еще совсем недавно на больничных койках было всего 10 тысяч человек. А сегодня 17 тысяч. Это не просто какие-то "легкие" больные, это "тяжелые" больные, средней тяжести, тяжелой, особо тяжелой. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".