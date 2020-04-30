В Москве в больницах находятся 17 тысяч зараженных коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сегодня в Москве в больницах находятся 17 тысяч больных коронавирусом, это люд, у которых средняя и тяжелая формы заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Еще совсем недавно на больничных койках было всего 10 тысяч человек. А сегодня 17 тысяч. Это не просто какие-то "легкие" больные, это "тяжелые" больные, средней тяжести, тяжелой, особо тяжелой. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.