Воробьев оценил результаты режима самоизоляции в Подмосковье

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самоизоляция в Подмосковье начала давать первые результаты: сейчас динамика прироста 5-7% по заболевшим, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Изоляция последние дни начала давать первые робкие результаты, что это значит, если в прошлый раз я часто говорил о том, что мы исчисляем рост каждый день двузначными числами - 15-17, до 20% доходило, то сейчас мы видим динамику на уровне 5-7%. Но проблема в этой динамике в том, что можно пойти как наверх, а это значит болезни и смерти, этого мы не имеем права допустить, или пойти вниз - это наша цель", - сказал Воробьев в эфире телеканала 360.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.