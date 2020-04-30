Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

"Динамика по заболевшим известна, она публикуется каждый день. И если смотреть день ко дню последние дней 5,6,7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост", - отметил мэр.