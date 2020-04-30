Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась судя по динамике по заболевшим в последние 5-7 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Динамика по заболевшим известна, она публикуется каждый день. И если смотреть день ко дню последние дней 5,6,7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.