Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.

На кадрах видна работа врачей в палате интенсивной терапии. Вместе с роликом также размещено обращение главврача больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко

Медик отметил, что в лечебном учреждении по-прежнему остается много тяжелых пациентов, в том числе молодых. Кроме того, все больше больных вынуждены подключать к аппаратам ИВЛ.

"Хочу сказать, что ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать", — подчеркнул врач.

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены более трех миллионов человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), поправились почти 12 тысяч из них, более тысячи пациентов спасти не удалось.