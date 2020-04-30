Воробьев заявил о напряженной работе системы здравоохранения Подмосковья

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что система здравоохранения Подмосковья работает в очень напряженном режиме.
"Еще одно есть сверхважное... это система здрава. Сегодня она работает в очень напряженном режиме... за это время мы сдали практически 7 тысяч инфекционных коек. В ближайшие две-три недели сдадим еще столько же", - сказал он в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.