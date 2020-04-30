В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

УФА, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественном транспорте и такси, сообщили в оперштабе области.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции . Новой редакцией документа режим самоизоляции в регионе продляется до 11 мая", - сообщает оперштаб региона.

"Разрешена деятельность объектов розничной торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков, если у объекта имеется самостоятельный вход с улицы. В общественном транспорте, в том числе в такси, теперь обязательно использовать средства индивидуальной защиты, маски", - говорится в сообщении оперштаба.

Согласно указу губернатора, работодатели, использующие вахтовый метод работы в отношении работников, прибывших на территорию области из других субъектов РФ, должны определить минимальную численность прибывших работников, задействованных в производственном процессе, организовать доставку прибывших работников до места работы и обратно, тестировать работников на коронавирус и изолировать их до получения отрицательных результатов тестов.

"При отсутствии возможности проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции исключить контакты прибывших работников с местным населением, обязательно уведомлять органы местного самоуправления о прибытии к ним работников из иных субъектов и согласовывать размещение прибывших работников. Сохраняется обязательное анкетирование – в том числе для вахтовиков", - сообщает оперштаб.

Министерству ЖКХ совместно с организациями и предпринимателями-перевозчиками необходимо организовать учет лиц, которых перевозят, и анкетировать их, но при этом у контролирующих должны быть маски и перчатки, информирует штаб.