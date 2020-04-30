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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T19:28
https://ria.ru/20200430/1570834433.html
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:276:2048:1428_1036x0_80_0_0_0def95f04561bdceb13d44985d77b56b.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

19:28 30.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Денис Паслер . Архивное фото
УФА, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественном транспорте и такси, сообщили в оперштабе области.
"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Новой редакцией документа режим самоизоляции в регионе продляется до 11 мая", - сообщает оперштаб региона.
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"Разрешена деятельность объектов розничной торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков, если у объекта имеется самостоятельный вход с улицы. В общественном транспорте, в том числе в такси, теперь обязательно использовать средства индивидуальной защиты, маски", - говорится в сообщении оперштаба.
Согласно указу губернатора, работодатели, использующие вахтовый метод работы в отношении работников, прибывших на территорию области из других субъектов РФ, должны определить минимальную численность прибывших работников, задействованных в производственном процессе, организовать доставку прибывших работников до места работы и обратно, тестировать работников на коронавирус и изолировать их до получения отрицательных результатов тестов.
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"При отсутствии возможности проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции исключить контакты прибывших работников с местным населением, обязательно уведомлять органы местного самоуправления о прибытии к ним работников из иных субъектов и согласовывать размещение прибывших работников. Сохраняется обязательное анкетирование – в том числе для вахтовиков", - сообщает оперштаб.
Министерству ЖКХ совместно с организациями и предпринимателями-перевозчиками необходимо организовать учет лиц, которых перевозят, и анкетировать их, но при этом у контролирующих должны быть маски и перчатки, информирует штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис ПаслерКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОбщество
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