Число больных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 2,6 тысячи

АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2615, общее число заразившихся превысило 120 тысяч, умерли за сутки 93 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 2615 новых случаев, всего заразившихся – 120 204. Мы потеряли сегодня 93 пациентов, всего умерших – 3174. Вылечилось сегодня 4846 пациентов, всего 48 886", - написал Коджа в Twiiter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.