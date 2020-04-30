Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах

ООН, 30 апр – РИА Новости. Призыв генерального секретаря ООН Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне пандемии коронавируса поддержали уже 114 правительств, региональных организаций и религиозных лидеров, сообщил он на пресс-конференции.

Генсек ООН в марте призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.

"Призыв о прекращении огня получил широкий резонанс, и его поддержали 114 правительств, региональных организаций, религиозных лидеров и более 200 групп гражданского общества, охватывающих все регионы. Среди них 16 вооруженных группировок", - сказал Гутерреш.

По его словам, в сирийском Идлибе перемирие сохраняется. Однако, как указал генсек, в ООН все еще надеются на прекращение боевых действий по всей стране.

"К сожалению, в Ливии мы наблюдаем эскалацию, несмотря на все наши усилия и усилия многих представителей международного сообщества", - отметил Гутерреш.

Афганистане , по его словам, ООН прилагает все усилия для достижения гуманитарного прекращения огня между правительством и талибами.

"Я верю, что в Йемене есть возможность для мира. Все стороны поддержали мой призыв, Саудовская Аравия объявила о временном одностороннем прекращении огня, и мы активно взаимодействуем со всеми сторонами и ключевыми региональными и глобальными игроками", - указал генсек.

По его словам, ООН стремится добиться постоянного прекращения огня в стране, принятия комплекса мер по укреплению доверия и "открытия политического процесса".