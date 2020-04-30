Собянин допустил, что Москва вышла на пик эпидемии коронавируса

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.
Как он пояснил в эфире телеканала "России 24", последние пять, шесть, семь дней складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась.
"Каждый день две с половиной — три тысячи заболевших. Нет такого роста, что сегодня три, завтра пять, потом шесть (тысяч заразившихся. — Прим. ред.). Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад ".
При этом градоначальник отметил, что Москва по коронавирусу пока даже не в середине пути, а прошла только четверть, и город ждут большие испытания.
По словам Собянина, подавляющее большинство москвичей соблюдают установленный режим самоизоляции. Но он все же призвал жителей города оставаться дома, чтобы не допустить роста заболевания.
"Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. <…> Но пока этого не происходит, надо набраться мужества, терпения, это очень важно — и в первую очередь для вас, для вашего здоровья", — заключил Собянин.
По ситуации на 30 апреля число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Наибольшее количество больных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области и Краснодарском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.