Собянин допустил, что Москва вышла на пик эпидемии коронавируса

"Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. <…> Но пока этого не происходит, надо набраться мужества, терпения, это очень важно — и в первую очередь для вас, для вашего здоровья", — заключил Собянин.