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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T20:47
https://ria.ru/20200430/1570833731.html
Собянин допустил, что Москва вышла на пик эпидемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472430_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_c9be8d5f29f3a8e5b5fd256fd1e24a5f.jpg
РИА Новости

Собянин допустил, что Москва вышла на пик эпидемии коронавируса

19:22 30.04.2020 (обновлено: 20:47 30.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.
Как он пояснил в эфире телеканала "России 24", последние пять, шесть, семь дней складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась.
"Каждый день две с половиной — три тысячи заболевших. Нет такого роста, что сегодня три, завтра пять, потом шесть (тысяч заразившихся. — Прим. ред.). Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад ".
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Сергей Собянин
При этом градоначальник отметил, что Москва по коронавирусу пока даже не в середине пути, а прошла только четверть, и город ждут большие испытания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
30 апреля, 19:47Распространение нового коронавируса
Мишустин заразился коронавирусом
По словам Собянина, подавляющее большинство москвичей соблюдают установленный режим самоизоляции. Но он все же призвал жителей города оставаться дома, чтобы не допустить роста заболевания.
"Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции. <…> Но пока этого не происходит, надо набраться мужества, терпения, это очень важно — и в первую очередь для вас, для вашего здоровья", — заключил Собянин.
По ситуации на 30 апреля число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек: за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.
Наибольшее количество больных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области и Краснодарском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
30 апреля, 19:15Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали показатель спада эпидемии
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус SARSКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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