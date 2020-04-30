Гутерреш надеется, что СБ ООН примет резолюцию с призывом к перемирию

ООН, 30 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется, что Совбез сможет договориться и примет резолюцию с призывом прекратить боевые действия во всех конфликтах на фоне общей угрозы коронавируса.
Генсек ООН в марте призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира. Члены СБ ООН ведут консультации по тексту проекта резолюции Франции и Туниса, который призывает к прекращению боевых действий во всех конфликтах и к объединению усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса. Однако между странами Совбеза есть ряд противоречий. Одно из основных касается роли, которая будет отведена ВОЗ в тексте резолюции.
Как указал Гутерреш в ходе пресс-конференции в формате видеосвязи, "усилия ООН нуждаются в сильной политической поддержке".
"Я надеюсь, что Совет безопасности сможет прийти к единству и принять решения, которые помогут сделать прекращение огня значимым и реальным", - сказал Гутерреш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. В Африке, по данным организации на среду, количество жертв нового типа коронавируса превысило 1,5 тысячи, число случаев заражения приближается к 35 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.