Лукашевич заявил о продолжающихся притеснениях RT и Sputnik за рубежом

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Журналисты Sputnik и RT по-прежнему не могут полноценно осуществлять свою деятельность во Франции, а давление Таллина на Sputnik Эстония стало апофеозом дискриминационной кампании в отношении российских СМИ в странах Балтии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Положение российских СМИ во Франции остается крайне тяжелым, журналисты Russia Today и Sputnik по-прежнему лишены возможности полноценно осуществлять свою профессиональную деятельность", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечают 3 мая.
Российский дипломат также выразил озабоченность в связи с дискриминационной кампанией в отношении русскоязычных медиа в странах Балтии. "Апофеозом стало беспрецедентное давление Таллина на сотрудников российского новостного агентства Sputnik Эстония, которые под угрозой уголовного преследования были вынуждены расторгнуть трудовые договоры со своим работодателем МИА "Россия сегодня", - подчеркнул Лукашевич.
Он отметил, что дискриминацию российских медиа в некоторых западных государствах часто осуществляют под предлогом борьбы с дезинформацией, а соответствующие международные инициативы пытаются продвинуть якобы в целях борьбы "за чистоту" журналистики.
"Исходим из контрпродуктивности подобного рода неинклюзивных проектов. Рассматриваем их как подмену существующих международно-правовых обязательств в области свободы выражения мнения, СМИ и доступа к информации", - заключил постпред.
В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
14 апреля, 09:45Сказано в эфире"Дежурное обвинение". Чем Пентагону не нравятся Sputnik и RT?В посольстве РФ в Вашингтоне ответили на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, политика США в отношении российских СМИ не меняется, несмотря ни на что.