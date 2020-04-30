Лукашевич заявил о продолжающихся притеснениях RT и Sputnik за рубежом

"Дежурное обвинение". Чем Пентагону не нравятся Sputnik и RT? В посольстве РФ в Вашингтоне ответили на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, политика США в отношении российских СМИ не меняется, несмотря ни на что.