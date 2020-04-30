Генсек ООН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

"Мы скорбим по потерянным жизням - их уже более 200 тысяч. К величайшему сожалению, последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе (с пандемией - ред.)", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в формате видеосвязи.