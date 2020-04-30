В ВОЗ рассказали об этапах смягчения ограничительных мер

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Между этапами смягчения мер дистанцирования из-за Между этапами смягчения мер дистанцирования из-за коронавируса должно проходить около двух недель, чтобы можно было понять эффект от проводимых мероприятий, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

"Меры должны вводиться постепенно и поэтапно, оставляя достаточно времени - около 2 недель - для того, чтобы истинный эффект смягчения стал полностью видимым. Необходимо принимать во внимание то, что в некоторых случаях страны должны быть готовы постоянно контролировать, корректировать, продвигаться вперед и быстро обращать процессы вспять", - заявила она.

По ее оценке, эффективное управление переходной фазой будет зависеть от нахождения баланса между сохранением нефармакологических мер - изоляция и дистанцирование - и контролем над передачей вируса через тестирования, отслеживание заболевших, их контакты и их изоляцию или карантин.

Что касается сроков, которые может занять весь процесс выхода из режима ограничений, то "это будет зависеть от вариантов передачи инфекции и от того, как они будут меняться в результате изменений, связанных со смягчением ограничений", считает Вуйнович.

"Также будет важно понять, как люди будут реагировать на ослабление ограничений, соответственно, определенное физическое дистанцирование, где это возможно, соблюдение гигиены и респираторного этикета будут играть важную роль. Поведение населения является ключевым аспектом, который влияет на фактор воспроизведения инфекции", - заявила она.

Президент РФ Владимир Путин во вторник продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Ожидается, что к 5 мая правительство подготовит рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.