В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции

НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков продлил режим самоизоляции в республике до улучшения эпидемиологической обстановки, он обязал жителей использовать маски в общественных местах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
Согласно документу, режим самоизоляции в республике продлевается "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки". Кроме того, указ обязывает жителей республики "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при поездках в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена".
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 456 случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, выздоровели 62 пациента.
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