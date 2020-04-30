В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции

Согласно документу, режим самоизоляции в республике продлевается "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки". Кроме того, указ обязывает жителей республики "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при поездках в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена".