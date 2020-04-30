На Тамбовщине по программе "Стимул" будут построены две дороги

"В частности, ведется строительство автомобильной дороги по улицам Советская и Запрудная в границах микрорайона "Донской" в Тамбовском районе протяженностью 3,15 километра. Работы начались в середине апреля. Срок завершения строительно-монтажных работ — октябрь 2020 года", - сказал представитель пресс-службы.