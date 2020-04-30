На Тамбовщине по программе "Стимул" будут построены две дороги

ТАМБОВ, 30 апр – РИА Новости. Тамбовская область в 2020 году получит 441,6 миллиона рублей из федерального бюджета по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", благодаря которой в Притамбовье строятся две дороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Программа "Стимул" нацелена на развитие жилищного строительства в стране, в том числе, и на строительство инфраструктурных объектов. В Тамбовской области в этом году на реализацию этих мероприятий будет затрачено 441,6 миллиона рублей. Благодаря этим средствам будут построены две дороги в развивающихся районах северной части областного центра. Они разгрузят улицы спального микрорайона, соединят север и центр Тамбова.
"В частности, ведется строительство автомобильной дороги по улицам Советская и Запрудная в границах микрорайона "Донской" в Тамбовском районе протяженностью 3,15 километра. Работы начались в середине апреля. Срок завершения строительно-монтажных работ — октябрь 2020 года", - сказал представитель пресс-службы.
Кроме того, средства нацпроекта направлены на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог микрорайона "Телецентр". Их протяженность составляет 8,68 километра. Работы начались 1 апреля, завершатся также в октябре. Они проводятся в рамках комплексной застройки микрорайона "Телецентр" Притамбовья.