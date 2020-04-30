На Тамбовщине начались работы по благоустройству дворов и территорий

ТАМБОВ, 30 апр – РИА Новости. В Тамбовской области началась реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", работы идут в 21 дворе и на четырех общественных территориях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Этот региональный проект входит в структуру национального проекта "Жилье и городская среда". В 2020 году на Тамбовщине планируется благоустроить 183 двора и 110 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.

"На данный момент заключены контракты на обустройство более 62% дворовых и общественных территорий. Подрядные организации приступили к работам, соответственно, на 21 и четырех из них", - сказал представитель пресс-службы.

В мае–июне текущего года планируется приступить к работам во всех дворах и общественных пространствах.

"Раньше остальных реализацию программы начали в Мичуринске. Здесь планируют благоустроить 16 дворовых территорий, объединяющих 24 дома. На эти цели будет направлено около 26 миллионов рублей. По традиции самый большой объем работы будет проведен в Тамбове. В программу этого года было включено 36 дворов, и на некоторых из них работы тоже стартовали. Начались они и на двух общественных территориях областного центра – в детском городке на Набережной и сквере на бульваре Энтузиастов", - сказал собеседник агентства.

Работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств - до 15 октября.