Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
2020-04-30T18:55
https://ria.ru/20200430/1570832425.html
На Тамбовщине начались работы по благоустройству дворов и территорий
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1036x0_80_0_0_90c6e448f14f472f850a5cc7d50fdd7e.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине начались работы по благоустройству дворов и территорий

18:55 30.04.2020
52
© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 30 апр – РИА Новости. В Тамбовской области началась реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", работы идут в 21 дворе и на четырех общественных территориях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Этот региональный проект входит в структуру национального проекта "Жилье и городская среда". В 2020 году на Тамбовщине планируется благоустроить 183 двора и 110 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.
"На данный момент заключены контракты на обустройство более 62% дворовых и общественных территорий. Подрядные организации приступили к работам, соответственно, на 21 и четырех из них", - сказал представитель пресс-службы.
В мае–июне текущего года планируется приступить к работам во всех дворах и общественных пространствах.
"Раньше остальных реализацию программы начали в Мичуринске. Здесь планируют благоустроить 16 дворовых территорий, объединяющих 24 дома. На эти цели будет направлено около 26 миллионов рублей. По традиции самый большой объем работы будет проведен в Тамбове. В программу этого года было включено 36 дворов, и на некоторых из них работы тоже стартовали. Начались они и на двух общественных территориях областного центра – в детском городке на Набережной и сквере на бульваре Энтузиастов", - сказал собеседник агентства.
Лес
29 апреля, 19:29Тамбовская область
Тамбовщина вошла в пятерку лучших регионов по лесопосадкам в 2020 году
Работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств - до 15 октября.
"Главное  – не цифры, а настроение людей. Жители области очень заинтересованы в программе благоустройства, положительно воспринимают преображение населенных пунктов и активно в нем участвуют. В этом году важно соблюдать не только сроки, но и санитарно-эпидемиологические требования проведения работ. За этим будут следить специалисты управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона и муниципалитетов, ответственные за реализацию программы", - приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина
000000
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
07:31Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
07:21ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
07:20Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
07:16Российские дипломаты изобразили цифру 75 на здании постпредства при ООН
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
Лента новостейМолния