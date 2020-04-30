Число заболевших COVID-19 в Калужской области превысило тысячу человек

В регионе на утро четверга были зарегистрированы 965 заболевших, при этом за сутки их число выросло на 120.

Согласно статистике, в числе заболевших - 99 детей, в том числе пять человек в возрасте до года. Также COVID-19 диагностирован у 110 человек в возрасте 65-80 лет и у 25 человек старше 80 лет.