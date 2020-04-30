Число заболевших COVID-19 в Калужской области превысило тысячу человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Калужской области превысило тысячу человек, сообщил врио главы региона Владислав Шапша.
В регионе на утро четверга были зарегистрированы 965 заболевших, при этом за сутки их число выросло на 120.
Вечером Шапша опубликовал в своем Telegram-канале свежую статистику. По новым данным, в регионе 1006 инфицированных.
Согласно статистике, в числе заболевших - 99 детей, в том числе пять человек в возрасте до года. Также COVID-19 диагностирован у 110 человек в возрасте 65-80 лет и у 25 человек старше 80 лет.
Выздоровевших – 54 человека. Двенадцать пациентов скончались.
Число заболевших в Калужской области - максимальное в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.