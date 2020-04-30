В ВОЗ рассказали о мерах дистанцирования

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. При смягчении мер дистанцирования передача COVID-19 в стране или регионе должна быть под контролем, также нужно вводить меры профилактики на рабочих местах, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"При составлении планов по смягчению ограничений рекомендуется учитывать следующее: фактические данные (эпидемиологические данные) о том, что передача COVID-19 находится под контролем (общественное здравоохранение и эпидемиологические соображения, включая эпидемиологический надзор и мероприятия по сдерживанию)", - заявила она, сославшись на рекомендации Стратегии перехода, которую подготовила ВОЗ.
Также властям следует учитывать "внедрение профилактических мер на рабочем месте", "минимизацию рисков вспышек инфекции в учреждениях с высокой уязвимостью (интернаты, закрытые сообщества, дома престарелых и так далее)", "управление рисками, связанными с завозом извне".
Среди других факторов - способность служб здравоохранения принимать и лечить всех новых пациентов с COVID-19 и предоставлять регулярные медицинские услуги и полное вовлечение сообществ.
Президент РФ Владимир Путин во вторник продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Ожидается, что к 5 мая правительство подготовит рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.