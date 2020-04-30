В ВОЗ рассказали о мерах дистанцирования

Также властям следует учитывать "внедрение профилактических мер на рабочем месте", "минимизацию рисков вспышек инфекции в учреждениях с высокой уязвимостью (интернаты, закрытые сообщества, дома престарелых и так далее)", "управление рисками, связанными с завозом извне".