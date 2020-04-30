США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ* на юго-западе Сирии

По его словам, к югу от Евфрата силы сирийских властей ограничены общим вниманием к Идлибу на северо-западе страны, и это позволяет ИГ* поднимать голову в этом районе.

"Немного (сирийских) сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ*. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ* там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу", - сказал Джеффри.