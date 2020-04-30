США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ* на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США предложили России сотрудничество в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* на юго-западе Сирии, контролируемом сирийскими властями, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
По его словам, к югу от Евфрата силы сирийских властей ограничены общим вниманием к Идлибу на северо-западе страны, и это позволяет ИГ* поднимать голову в этом районе.
"Немного (сирийских) сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ*. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ* там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу", - сказал Джеффри.
В то же время, он утверждает, что на северо-востоке, контролируемом союзными США формированиями, таких проблем пока нет.
"Мы не считаем, что ИГ* удалось серьезно использовать кризис с COVID для продвижения на северо-востоке, хотя... район вокруг Дейр-эз-Зора стал, выражаясь сегодняшним языком, "горячей точкой", и мы за этим внимательно следим, но мы уверены, что там все под контролем", - сказал Джеффри.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России