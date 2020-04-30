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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-30T18:54
https://ria.ru/20200430/1570832296.html
США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ* на юго-западе Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/154226/01/1542260129_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fde137f70f7f5bbeee4ad0f19cdea1cc.jpg
РИА Новости

США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ* на юго-западе Сирии

18:54 30.04.2020
2773
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США предложили России сотрудничество в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* на юго-западе Сирии, контролируемом сирийскими властями, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
По его словам, к югу от Евфрата силы сирийских властей ограничены общим вниманием к Идлибу на северо-западе страны, и это позволяет ИГ* поднимать голову в этом районе.
"Немного (сирийских) сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ*. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ* там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу", - сказал Джеффри.
В то же время, он утверждает, что на северо-востоке, контролируемом союзными США формированиями, таких проблем пока нет.
"Мы не считаем, что ИГ* удалось серьезно использовать кризис с COVID для продвижения на северо-востоке, хотя... район вокруг Дейр-эз-Зора стал, выражаясь сегодняшним языком, "горячей точкой", и мы за этим внимательно следим, но мы уверены, что там все под контролем", - сказал Джеффри.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииРоссияДжеймс ДжеффриВойна в СирииИсламское государствоДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хотят красиво не уйти, а выйти примкнув к победителям))) ну прям как в ВОВ)))
30 апреля, 19:02
Руслан Якубик
2620003
Что то нечистое задумали, если опять в "друзья" к России набиваются. "Быть врагом США,возможно,опасно,но быть другом США-гарантированная смерть."-Генри Киссинджер.
30 апреля, 18:59
Александр Невский
2710002
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