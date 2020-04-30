В Чувашии прошел "черный дождь"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Зафиксированное в среду в Чувашии необычное природное явление – черный дождь – может объясняться сильным ветром, подхватившим пересохший чернозем, который выпал на землю вместе с влагой из облаков, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

"Неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными - явление известное. Любые осадки связаны не только с влагой, которая выпадает из облака, тут еще примешивается ветер, который может принести с собой грязь, пыль, песок. Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем", - объяснила Мокеева.

Она отметила, что Чувашия находится на границе лесостепей, где происходит достаточно интенсивный прогрев. "Там недалеко районы черноземов. В последние дни отмечалась ветреная погода. На открытых участках сильный ветер мог подхватить пересохший верхний слой почвы, на котором еще нет интенсивного травяного покрова, и унести его. В этом нет ничего сверхъестественного, это все объяснимо", - сказала метеоролог.