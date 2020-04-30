Обвиняемым в гибели младенца врачам продлили домашний арест

КАЛИНИНГРАД, 30 апр - РИА Новости. Суд продлил до 17 октября домашний арест врачу-неонатологу калининградского регионального перинатального центра Элине Сушкевич и бывшей и.о. главврача роддома №4 Елене Белой, которых обвиняют в гибели недоношенного младенца, сообщили РИА Новости в калининградском областном суде.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста с сохранением ранее установленных ограничений Елене Белой и Элине Сушкевич продлена до 17 октября 2020 года", - сообщили в суде.

В ноябре 2018 года после гибели новорожденного и.о. главврача роддома Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело - по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил ее под домашний арест.

По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, Белая приняла решение убить новорожденного.

Для этого, по версии СК, она привлекла прибывшего из перинатального центра в составе реанимационной бригады врача-неонатолога Элину Сушкевич, ее обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела об убийстве младенца в роддоме №4 Калининграда завершено, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд. Предварительное судебное заседание назначено на 19 мая.