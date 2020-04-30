Эксперт оценил переговоры глав МИД "нормандского формата"

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия), которые прошли в четверг в режиме видеоконференции, могут дать старт отсчету заморозки реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
На состоявшихся в четверг переговорах главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили вопросы безопасности в Донбассе, а также вопросы освобождения пленных. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, стороны поручили контактной группе определить параметры и дату нового "скорейшего" режима тишины в Донбассе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на переговорах не обсуждался вопрос создания консультативного совета по Донбассу, но выслушали предложения РФ. При этом главы МИД обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, доступ СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе. Стороны договорились продолжать переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины в формате видеоконференции через четыре недели.
"Эта видеоконференция зафиксировала отсутствие прогресса в реализации минских соглашений. Несмотря на встречу глав стран "нормандской четверки", единственную за три последних года, и эта видеоконференция может положить начало отсчета такой же заморозки реализации минских соглашений, как в свое время мы наблюдали в период президентства Петра Порошенко", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
При этом Бортник считает, что не стоит ожидать проведения саммита глав стран-участниц "нормандского формата" в ближайшем будущем. "Эта встреча зафиксировала то, что, к сожалению, выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" не состоялось, выполнение решений остановлено. Максимум, о чем сегодня смогли договориться – это возможно о новых точках разведения (сил в Донбассе - ред.), хотя тут пока еще не до конца понятно, о новых этапах обмена задержанными лицами и, возможно, о новой видеоконференции в мае", - сказал он.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.