Вывозной рейс с Кипра в Россию не состоится

"Вниманию российских граждан на Кипре, ожидающих возвращения в Российскую Федерацию. В соответствии с полученной информацией, планировавшийся 3 мая рейс "Аэрофлота" не состоится", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.
Отмечается, что дипмиссия продолжает работу по организации вывозного рейса с Кипра в Россию для возвращения россиян на родину.
Ранее сообщалось, что спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра планируется на 3 мая. На острове остаются 500 граждан РФ, желающих вернуться на родину.
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