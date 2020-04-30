В Красноярском крае частично отменили режим самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса, в ряде поселений 14 районов и муниципальных округов региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Режим самоизоляции сняли в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населенных пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов". - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решение о снятии ограничений принято на основании представленной главами территорий информации об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по краю, а также на основании решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По данным краевого главка Роспотребнадзора на 30 апреля в крае 666 зараженных коронавирусом (+57 за сутки) с подтвержденным диагнозом. Из них 74 человека вылечили. Восемь погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.