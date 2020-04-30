В Красноярском крае частично отменили режим самоизоляции

"Режим самоизоляции сняли в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населенных пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов". - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение о снятии ограничений принято на основании представленной главами территорий информации об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по краю, а также на основании решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.