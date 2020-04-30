В Чили зафиксировали самый высокий за десять лет уровень безработицы

САНТЬЯГО, 30 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Уровень безработицы в Чили достиг 8,2% в первом квартале 2020 года - цифры, которая не наблюдалась в стране с 2010 года, - что произошло, в частности, из-за кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, сообщает Национальный институт статистики (INE).

"Уровень безработицы в стране в течение квартала с января по март 2020 составил 8,2%, увеличившись на 1,0 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - сообщается в Национальном исследовании занятости, опубликованном институтом.

Это означает, что общее число безработных в Чили достигло 801 800 человек. Среди наиболее затронутых секторов – сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающая промышленность и образование.

В исследуемый период времени рабочая сила выросла на 1,8%, в отличие от уровня занятости, который возрос лишь на 0,7%. Наибольшее влияние на показатель уровня безработицы оказало количество уволенных, на втором месте – те, кто ищут работу впервые.

Как пояснил институт, кризис в области здравоохранения оказал воздействие на показатели только со второй половины марта, когда начали приниматься наиболее важные ограничительные меры, такие как полный карантин и закрытие границ.

По последним данным, в Чили зарегистрированы 16 023 случая заражения коронавирусом нового типа, 227 человек скончались.