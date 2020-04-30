Польша получила от "Газпрома" скорректированные счета за газ

ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Польша получила от " Газпрома " скорректированные счета за поставляемый газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, сообщал глава польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский.

"С удовлетворением сообщаю, что сегодня PGNiG получила от Газпрома корректировку счетов за газ за март 2020", - написал Квечиньский на странице в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.