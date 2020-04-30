В Псковской области утвердили закон о приемных семьях для пожилых людей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Псковское областное собрание депутатов в четверг приняло закон о приемных семьях для пожилых людей и инвалидов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Согласно закону, в приемную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие граждане РФ пожилого возраста (женщины от 55 лет, мужчины 60 лет и старше), имеющие право на получение страховой пенсии по старости. Рассчитывать на долговременный уход могут также инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании", - говорится в сообщении.

Предполагается, что создание приемной семьи будет осуществляться на договорной основе с указанием места проживания подопечного и жизненных условий, которые ему обеспечены. Также будет определен механизм контроля за исполнением таких договоров.

Те жители Псковской области , которые возьмут на себя обязанности по организации приемных семей для пожилых людей и инвалидов, будет получать за эти услуги около 5,6 тысячи рублей в месяц (50% от прожиточного минимума, установленного в регионе).

"В 2020 году планируется организовать по одной приемной семье в десяти муниципальных образованиях региона. Годовые расходы на их денежное вознаграждение составят более 870 тысяч рублей", - информируют власти Псковской области.