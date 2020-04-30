Датская полиция предотвратила теракт в Копенгагене

СТОКГОЛЬМ, 30 апр - РИА Новости. Датская полиция совместно со службой безопасности страны задержала в четверг утром в Копенгагене подозреваемого в подготовке теракта, сообщил глава полиции Копенгагена инспектор Йорген Берген Сков.
"Нет сомнений в том, что мы предотвратили теракт", - заявил Сков журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал DR. Он уточнил, что предполагаемый террорист входил в радикальную исламистскую группировку. Подозреваемый был задержан при попытке получить доступ к оружию и боеприпасам.
В пятницу в суде Копенгагена за закрытыми дверями пройдут слушания по определению меры пресечения для подозреваемого.
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