В Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания

БЕРЛИН, 30 апр — РИА Новости. Власти Власти Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания, заявила на брифинге федеральный канцлер Ангела Меркель

"Мы договорились вновь открыть спортивные площадки и культурные учреждения, такие как музеи, выставочные залы, галереи, мемориалы, а также зоологические и ботанические сады — при соблюдении условий", — сказала она.

При этом Меркель уточнила, что вопрос о том, когда и в каком порядке откроют эти объекты, находится в компетенции земель. Его будут обсуждать 6 мая, когда региональные министры культуры и по делами молодежи и спорта представят соответствующие концепции.

Школы, университеты и другие учебные заведения были закрыты в Германии с 16 марта. С 23 марта закрыли непродовольственные магазины, учреждения культуры, спорта, кафе и рестораны, салоны красоты и парикмахерские. Населению разрешается выходить на улицу для проезда на работу, в продуктовый магазин, а также для индивидуальных занятий спортом и прогулок. Общественные места можно посещать только по одному или парой либо в сопровождении проживающих вместе родственников. За соблюдением этих мер наблюдает полиция и муниципальные службы порядка, в некоторых федеральных землях, например в Берлине, нарушителям грозят большие штрафы.

В последние дни ограничительные меры начали постепенно смягчать: открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, автомобильные и велосипедные салоны, а также книжные магазины. С 4 мая должны начать открываться школы и парикмахерские.