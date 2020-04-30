Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 52 тысячи человек

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 52 тысячи, за сутки выявлены более 1,6 тысячи новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны.
В среду сообщалось о 50 373 зараженных и 2904 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.