Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе

"Не может не тревожить и возросшая активность украинской армии на участке разведения в Петровском. Так, на прошлой неделе в объективы СММ 23 раза попадали люди, находившиеся в вечерние и ночные часы вблизи бывших позиций украинских военных. Неудивительно, что там участились случаи срыва "режима тишины" – миссия установила внутри участка порядка двух сотен таких нарушений", - подчеркнул постпред.