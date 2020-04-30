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2020-04-30T18:29
https://ria.ru/20200430/1570830410.html
Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе

17:28 30.04.2020 (обновлено: 18:29 30.04.2020)
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Возросшая активность украинской армии в Донбассе на участке разведения в Петровском вызывает озабоченность, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Выступая на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ, Лукашевич заявил, что вместо деэскалации ВСУ нагнетают напряженность. Так, 21 апреля в районе Трехизбенки в Луганской области СММ наблюдала учения украинских военных с боевой стрельбой в зоне безопасности вблизи линии соприкосновения, в ходе которых зафиксировано свыше семисот нарушений режима прекращения огня.
"Не может не тревожить и возросшая активность украинской армии на участке разведения в Петровском. Так, на прошлой неделе в объективы СММ 23 раза попадали люди, находившиеся в вечерние и ночные часы вблизи бывших позиций украинских военных. Неудивительно, что там участились случаи срыва "режима тишины" – миссия установила внутри участка порядка двух сотен таких нарушений", - подчеркнул постпред.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
30 апреля, 18:10
ЛНР поддерживает введение дополнительных мер по перемирию в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичЛуганская областьВ мире
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