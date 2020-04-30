Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Возросшая активность украинской армии в Донбассе на участке разведения в Петровском вызывает озабоченность, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Выступая на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ, Лукашевич заявил, что вместо деэскалации ВСУ нагнетают напряженность. Так, 21 апреля в районе Трехизбенки в Луганской области СММ наблюдала учения украинских военных с боевой стрельбой в зоне безопасности вблизи линии соприкосновения, в ходе которых зафиксировано свыше семисот нарушений режима прекращения огня.
"Не может не тревожить и возросшая активность украинской армии на участке разведения в Петровском. Так, на прошлой неделе в объективы СММ 23 раза попадали люди, находившиеся в вечерние и ночные часы вблизи бывших позиций украинских военных. Неудивительно, что там участились случаи срыва "режима тишины" – миссия установила внутри участка порядка двух сотен таких нарушений", - подчеркнул постпред.