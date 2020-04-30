Газпромбанк кредитует системообразующие предприятия по ставке до 5%

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Газпромбанк запускает кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба банка.

"Газпромбанк... подписал трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и министерством экономического развития РФ о реализации программы поддержки системообразующих предприятий... Одним из ключевых пунктов соглашения является обеспечение системообразующих организаций страны доступным оборотным финансированием по ставке не более 5% годовых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготные кредиты в приоритетном порядке будут выданы наиболее пострадавшим отраслям, таким как транспортная отрасль, тяжелое машиностроение, металлургическая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами и другим. Предприятия смогут использовать кредит, в частности, на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования.

"Являясь системно значимой кредитной организацией, Газпромбанк незамедлительно начал подготовительные работы, понимая приоритетность задачи по поддержке компаний, которые влияют на экономическую стабильность всей страны и жизнь каждого человека в отдельности", - привели в пресс-службе комментарий первого-вице президента банка Дениса Камышева.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. В среду в эту программу вступил Сбербанк , заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития.