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2020-04-30T18:28
https://ria.ru/20200430/1570830326.html
Газпромбанк кредитует системообразующие предприятия по ставке до 5%
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РИА Новости

Газпромбанк кредитует системообразующие предприятия по ставке до 5%

18:28 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд АО "Газпромбанк"
Стенд АО Газпромбанк
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Газпромбанк запускает кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба банка.
"Газпромбанк... подписал трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и министерством экономического развития РФ о реализации программы поддержки системообразующих предприятий... Одним из ключевых пунктов соглашения является обеспечение системообразующих организаций страны доступным оборотным финансированием по ставке не более 5% годовых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что льготные кредиты в приоритетном порядке будут выданы наиболее пострадавшим отраслям, таким как транспортная отрасль, тяжелое машиностроение, металлургическая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами и другим. Предприятия смогут использовать кредит, в частности, на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования.
"Являясь системно значимой кредитной организацией, Газпромбанк незамедлительно начал подготовительные работы, понимая приоритетность задачи по поддержке компаний, которые влияют на экономическую стабильность всей страны и жизнь каждого человека в отдельности", - привели в пресс-службе комментарий первого-вице президента банка Дениса Камышева.
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По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. В среду в эту программу вступил Сбербанк, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития.
Ранее правительство утвердило распоряжение, которое предусматривает выделение банкам в нынешнем году 24 миллиардов рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям займы на общую сумму до 400 миллиардов рублей по льготной ставке.
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ГазпромбанкНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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