В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2591

АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. В Греции один человек умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2 591 случай инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы на данный момент 38 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья были переведены 74 пациента, рассказал он.
За сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 140 человек, сообщил Циодрас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.