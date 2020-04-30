В Коми введут масочный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Использование защитных масок в общественных местах, а также на улице станет обязательным для жителей Коми с 1 мая в рамках противодействия распространению Использование защитных масок в общественных местах, а также на улице станет обязательным для жителей Коми с 1 мая в рамках противодействия распространению коронавируса , сообщил врио главы республики Владимир Уйба

"С завтрашнего дня мы… вводим масочный режим… Это уже не желание, а обязательное условие - если вы выходите на улицу или заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, и у вас обязательно должны быть либо перчатки, либо дезинфицирующее средство для обработки рук", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в четверг.

"Если вы пренебрегаете этим, то вы подвергаете опасности и себя, и окружающих", - отметил он, добавив, что за отсутствие защитных масок "будут наказывать".

Уйба сообщил также, что действующий в Коми режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса, продлевается до 11 мая. "Сегодня я указ подпишу, который продлевает режим повышенной готовности до 11 мая, а дальше… будут разработаны критерии по каждому субъекту федерации, в том числе и по республике Коми, где будет определен последовательный выход из ситуации повышенной готовности", - сказал он.

По словам врио главы Коми, на четверг в республике лабораторно подтвержден 621 случай заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 10 случаев.