Мэр Нью-Йорка назвал ситуацию с грузовиками с телами неприемлемой

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал ситуацию с найденными телами в грузовике недалеко от похоронного бюро в Бруклине неприемлемой, а действия бюро - аморальными.
Ранее газета New York Times сообщила, что в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине обнаружены разлагающиеся тела. Согласно изданию, жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри. При этом остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.
"Это ужасная ситуация, которая произошла с похоронным бюро в Бруклине, абсолютно неприемлема... Похоронные бюро - это частные организации, частный бизнес, и у них есть обязательства перед людьми относиться к ним с достоинством. Я понятия не имею, как такое можно было допустить", - заявил Де Блазио в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter мэра.
Мэр подчеркнул, что власти города напрямую не работают с похоронными бюро, так как их деятельность регулируется властями штата. При этом он отметил, что решать проблему нужно всем вместе.
"Я не понимаю, что произошло в этом случае. Я слышал про то, что водитель не приехал или нечто подобное. Но почему они не информировали власти штата или не обратились за помощью в полицию, на мой взгляд, это просто аморально", - добавил мэр.
Мэр также поддержал идею главы муниципального совета Бруклина Эрика Адамса создать специальный комитет, который бы помогал людям с похоронами.
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