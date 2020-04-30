Мэр Нью-Йорка назвал ситуацию с грузовиками с телами неприемлемой

Мэр подчеркнул, что власти города напрямую не работают с похоронными бюро, так как их деятельность регулируется властями штата. При этом он отметил, что решать проблему нужно всем вместе.

"Я не понимаю, что произошло в этом случае. Я слышал про то, что водитель не приехал или нечто подобное. Но почему они не информировали власти штата или не обратились за помощью в полицию, на мой взгляд, это просто аморально", - добавил мэр.