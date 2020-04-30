Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

САРАТОВ, 30 апр — РИА Новости. Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он прошение удовлетворил.

Накануне Сергей Горячев, директор "Саратовского аптечного склада", подведомственного областному Минздраву, заключил с подмосковной фирмой "Сигмафарм" договор на поставку защитных средств.

Общая сумма сделки составила 43,36 миллиона рублей. В контракт вошли 28 тысяч костюмов, масок, респираторов и очков из Китая. В том числе десять тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей за штуку.

После просьбы спикера Госдумы и уроженца области Вячеслава Володина прокуратура начала проверку. В Минздраве заявили, что договор расторгли, а директора склада отстранили от работы.

По данным ИА "Взгляд-инфо", Сергей Горячев — это муж Олеси Горячевой.

В Саратовской области на 30 апреля лабораторно подтвердили 438 случаев заражения коронавирусом. Девять пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.

Общее число заразившихся коронавирусом в России — 106 498 человек, за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.