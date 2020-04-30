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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-04-30T18:17
https://ria.ru/20200430/1570829608.html
В МИД оценили ситуацию на сирийско-турецкой границе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

В МИД оценили ситуацию на сирийско-турецкой границе

18:17 30.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Москва с обеспокоенностью воспринимает периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, которые в настоящее время контролирует Анкара, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее минобороны Турции сообщило о взрыве заминированной автоцистерны с горючим в центре Африна, возложив ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). Согласно последним данным, 40 мирных жителей погибли, более 40 были ранены.
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"Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные жители. В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН. С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары", - заявила Захарова.
По ее словам, в Москве считают необходимым напомнить, что речь идет о территории Сирии, которая, "в конечном счете, должна вернуться под контроль Дамаска".
"Убеждены, что установление прочной и долгосрочной стабильности и безопасности в районе сирийско-турецкой границы и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - добавила Захарова.
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Война в СирииМинобороны ТурцииАфринВойна в СирииМария ЗахароваСовет Безопасности ООНМоскваСирияВ мире
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