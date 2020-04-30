В МИД оценили ситуацию на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Москва с обеспокоенностью воспринимает периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, которые в настоящее время контролирует Анкара, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее минобороны Турции сообщило о взрыве заминированной автоцистерны с горючим в центре Африна, возложив ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). Согласно последним данным, 40 мирных жителей погибли, более 40 были ранены.
"Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные жители. В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН. С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары", - заявила Захарова.
По ее словам, в Москве считают необходимым напомнить, что речь идет о территории Сирии, которая, "в конечном счете, должна вернуться под контроль Дамаска".
"Убеждены, что установление прочной и долгосрочной стабильности и безопасности в районе сирийско-турецкой границы и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - добавила Захарова.
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