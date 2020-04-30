В МИД оценили ситуацию на сирийско-турецкой границе

По ее словам, в Москве считают необходимым напомнить, что речь идет о территории Сирии, которая, "в конечном счете, должна вернуться под контроль Дамаска".

"Убеждены, что установление прочной и долгосрочной стабильности и безопасности в районе сирийско-турецкой границы и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - добавила Захарова.